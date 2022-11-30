Путин: в этом году в России ожидается рекорд по жилищному строительству
России удается постепенно реализовывать поставленные задачи в области строительства, несмотря на непростые условия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС.
По его словам, в этом году в стране ожидается рекорд по жилищному строительству.
«На данный момент в стране ввели уже свыше 87 миллионов "квадратов" жилья, а расселение из аварийных домов идет с опережением графика», - подчеркнул глава государства.
Он также отметил рост доли государства в социальной сфере.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость выселять граждан из трущоб, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru