Путин: в этом году в России ожидается рекорд по жилищному строительству

России удается постепенно реализовывать поставленные задачи в области строительства, несмотря на непростые условия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС.

По его словам, в этом году в стране ожидается рекорд по жилищному строительству.

Риелторы усомнились в словах Путина о рекордном строительстве

«На данный момент в стране ввели уже свыше 87 миллионов "квадратов" жилья, а расселение из аварийных домов идет с опережением графика», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил рост доли государства в социальной сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость выселять граждан из трущоб, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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