Путин: в этом году в России ожидается рекорд по жилищному строительству

России удается постепенно реализовывать поставленные задачи в области строительства, несмотря на непростые условия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия новых и реконструированных социальных объектов в регионах, передает ТАСС.

По его словам, в этом году в стране ожидается рекорд по жилищному строительству.