Путин в день ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге
26 июля 202414:51
Президент РФ Владимир Путин 28 июля приедет в Санкт-Петербург. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в этот день глава государства посетит парад в день Военно-морского флота.
«Безусловно», - ответил Песков на вопрос об участии Путина в Военно-морском параде.
Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru