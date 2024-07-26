Путин в день ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин 28 июля приедет в Санкт-Петербург. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: День ВМФ в Новороссийске пройдет без торжественных мероприятий

По его словам, в этот день глава государства посетит парад в день Военно-морского флота.

«Безусловно», - ответил Песков на вопрос об участии Путина в Военно-морском параде.

Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВМФ РФПарадВладимир Путин

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