Путин в день ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге

По его словам, в этот день глава государства посетит парад в день Военно-морского флота.

«Безусловно», - ответил Песков на вопрос об участии Путина в Военно-морском параде.

Ранее в СМИ появилась информация, что кронштадтскую часть Военно-морского парада в честь дня ВМФ РФ отменили впервые за 8 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

