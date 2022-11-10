ЛДПР предложила присвоить имя Жириновского самолёту «Аэрофлота»
Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своём Telegram-канале одобрил практику «Аэрофлота» называть один из своих самолётов «в честь знаменитого соотечественника».
По его словам, это не только привлекает внимание пассажиров, но и стимулирует их к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке.
Депутат отметил, что один из самолётов авиакомпании можно назвать именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который «даже после ухода из жизни по-прежнему остаётся в числе наиболее узнаваемых и уважаемых исторических личностей».
«Обратился к руководству «Аэрофлота» с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти Владимира Вольфовича и присвоения его имени одному из воздушных судов авиакомпании», - написал Нилов.
Он также выразил уверенность в том, что справедливость этой инициативы разделяют «миллионы наших сограждан».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского, сообщает RT.
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