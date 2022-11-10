ЛДПР предложила присвоить имя Жириновского самолёту «Аэрофлота»

По его словам, это не только привлекает внимание пассажиров, но и стимулирует их к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке.

Депутат отметил, что один из самолётов авиакомпании можно назвать именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который «даже после ухода из жизни по-прежнему остаётся в числе наиболее узнаваемых и уважаемых исторических личностей».

«Обратился к руководству «Аэрофлота» с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти Владимира Вольфовича и присвоения его имени одному из воздушных судов авиакомпании», - написал Нилов.

Он также выразил уверенность в том, что справедливость этой инициативы разделяют «миллионы наших сограждан».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского, сообщает RT.

