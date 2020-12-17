Путин: В деле Сафронова нет личных мотивов правоохранителей

Личные мотивы ФСБ или СКР не влияют на расследование дела в отношении журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин в четверг после ежегодной пресс-конференции.

Как отметил глава государства, у Сафронова нет личных врагов в правоохранительных органах, сообщает RT. По словам президента, следствию необходимо спокойно разобраться с делом.

Кроме того, Путин подчеркнул, что дело Сафронова не является давлением на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Комментируя ситуацию, президент назвал эти сведения «чушью собачьей», отметив, что Рогозин — чиновник, и нет причин оказывать давление на него.

Ранее Владимир Путин заявил, что дело в отношении Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. По данным ФСБ, Сафронов передавал одной из спецслужб НАТО секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве и оборонной отрасли России. Как заявляет защита обвиняемого, его также подозревают с сотрудничестве со спецслужбами Чехии. Сафронов находится под арестом с 7 июля, свою вину он не признаёт.

