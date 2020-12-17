«Предательство - самый страшный грех». Путин о деле Сафронова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дело журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Так президент ответил на вопрос журналиста газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова.
По словам Путина, он может посочувствовать Сафронову, если он оступился, однако решение примет суд. Другое дело, если человек сознательно собирал и сдавал информацию. Это говорит о его внутреннем содержании, считает Путин.
«Предательство - самый страшный грех», - уверен российский глава.
Путин также не исключил помилования Сафронова. Он отметил, что это уже может произойти только после того, как дело рассмотрит суд.
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