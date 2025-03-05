Путин: В 2024 году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей
Более 200 млрд рублей ущерба нанесли совершённые в 2024 году преступления в сфере кибермошенничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии МВД России, он подчеркнул, что четверть обманутых и пострадавших - это пенсионеры.
«Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, снизилась до 23%», - указал глава государства, призвав обратить на это дополнительное внимание.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает RT.
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