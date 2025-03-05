Путин: В 2024 году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей

Выступая на коллегии МВД России, он подчеркнул, что четверть обманутых и пострадавших - это пенсионеры.

«Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, снизилась до 23%», - указал глава государства, призвав обратить на это дополнительное внимание.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает RT.

