Путин: В 2024 году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей

Более 200 млрд рублей ущерба нанесли совершённые в 2024 году преступления в сфере кибермошенничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на коллегии МВД России, он подчеркнул, что четверть обманутых и пострадавших - это пенсионеры.

«Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, снизилась до 23%», - указал глава государства, призвав обратить на это дополнительное внимание.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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