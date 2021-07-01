Путин ужесточил наказание за пьяную езду

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии увеличивается до трёх лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, увеличился размер штрафа за данное правонарушение - вместо прежних 200-300 тысяч рублей его размер теперь составляет от 300 до 500 тысяч рублей, либо будет равен "размеру заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трёх лет"

Также подписанный главой государства закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трёх лет и принудительные работы на срок до трёх лет. При этом виновным на срок до шести лет запретят занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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