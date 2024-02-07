Путин уволил замдиректора ФСИН Алексея Гиричева

Причина увольнения в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, не сообщается.

На данный пост Гиричев был назначен главой государства в марте 2023 года. Таким образом он проработал в должности замглавы ФСИН менее года.

«Указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, согласно которому таковой в России стала считаться семья, имеющая трёх и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

