Путин уволил замдиректора ФСИН Алексея Гиричева
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Алексей Гиричев был освобождён от должности замдиректора ФСИН.
Причина увольнения в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, не сообщается.
На данный пост Гиричев был назначен главой государства в марте 2023 года. Таким образом он проработал в должности замглавы ФСИН менее года.
«Указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, согласно которому таковой в России стала считаться семья, имеющая трёх и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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