Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарт Токаева.

Глава турецкого ЦБ подала в отставку из-за кампании против нее

Отмечается, что временно исполняющим обязанности премьера назначен Роман Скляр. После отставки министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Причина отставки правительства не уточняется.

Ранее Токаев заявлял, что с правительства будет особый спрос после получения министрами новых полномочий, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПолитикаОтставкаПравительствоКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры