Правительство Казахстана ушло в отставку
5 февраля 202413:17
Правительство Казахстана ушло в отставку, сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарт Токаева.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности премьера назначен Роман Скляр. После отставки министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
Причина отставки правительства не уточняется.
Ранее Токаев заявлял, что с правительства будет особый спрос после получения министрами новых полномочий, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru