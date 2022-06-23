Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ
Минюст Украины подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с военной операцией. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.
РФ 15 марта начала выход из Совета Европы. Позднее были опубликованы законы за подписью Путина, согласно которым решения ЕСПЧ не будут исполняться в России с 15 марта.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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