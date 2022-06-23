Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ

РФ 15 марта начала выход из Совета Европы. Позднее были опубликованы законы за подписью Путина, согласно которым решения ЕСПЧ не будут исполняться в России с 15 марта.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





