Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ

Минюст Украины подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с военной операцией. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает ТАСС.

В Британии подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

РФ 15 марта начала выход из Совета Европы. Позднее были опубликованы законы за подписью Путина, согласно которым решения ЕСПЧ не будут исполняться в России с 15 марта.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЕСПЧУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры