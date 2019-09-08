Путин уволил помощника председателя СКР
8 сентября23:25
Стало известно об увольнении президентом РФ Владимиром Путиным старшего помощника главы Следственного комитета России генерал-майора Игоря Комиссарова. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как пишет газета, указ об увольнении датируется 7 сентября. Причиной ухода со службы стал выход Комиссарова на пенсию, его общая выслуга лет составила около 50 лет.
В ведомстве Комиссаров вел вопросы защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей. Как он сообщил Коммерсанту, у него нет каких-то определенных планов на будущее.
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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ПутинСкр
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