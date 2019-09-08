Путин уволил помощника председателя СКР

Стало известно об увольнении президентом РФ Владимиром Путиным старшего помощника главы Следственного комитета России генерал-майора Игоря Комиссарова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет газета, указ об увольнении датируется 7 сентября. Причиной ухода со службы стал выход Комиссарова на пенсию, его общая выслуга лет составила около 50 лет.

В ведомстве Комиссаров вел вопросы защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей. Как он сообщил Коммерсанту, у него нет каких-то определенных планов на будущее.



