Путин уволил первого заместителя ФСИН Анатолия Рудого
Первый заместитель ФСИН Анатолий Рудый освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренний службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – указано в документе.
Рудый занимал свою должность с марта 2014 года. Ранее Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, которого СК подозревает в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 258 УК).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Российские банки возместили клиентам более 1 млрд рублей похищенных средств
- Минстрой сообщил о проблемах с созданием платных парковок в регионах
- Путин уволил первого заместителя ФСИН Анатолия Рудого
- Матвиенко: условия льготной ипотеки должны зависеть от ситуации в конкретном регионе
- Канцлер Германии назвала третью волну COVID-19 «самой тяжелой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru