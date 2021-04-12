Путин уволил первого заместителя ФСИН Анатолия Рудого

Первый заместитель ФСИН Анатолий Рудый освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренний службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – указано в документе.

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Рудый занимал свою должность с марта 2014 года. Ранее Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, которого СК подозревает в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 258 УК).

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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