Экс-замглавы ФСИН задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, экс-замглавы ФСИН в 2018 году организовал незаконное заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов между территориальными управлениями ФСИН и управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы». Организация, заключившая соглашения, заведомо не располагала кадровыми и производственными ресурсами для их исполнения.
По вине Максименко программа на сумму более 2,1 млрд рублей не была исполнена, 14 уголовно-исполнительных объектов не были введены в эксплуатацию. Ущерб управления строительства по СКФО оценивается более чем в 189 млн рублей, отмечает РЕН ТВ.
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