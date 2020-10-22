Путин уволил первого замдиректора ФСБ
22 октября 202016:00
В соответствии с указом президента РФ освобожден от должности и уволен с военной службы первый заместитель директора ФСБ, генерал армии Сергей Смирнов.
12 октября Смирнову исполнилось 70 лет, что является предельным возрастом для госслужбы. На посту первого заместителя директора он был 17 лет, военной службе посвятил 46 лет.
Между тем, накануне в Москве был задержан экс-заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко, его подозревают в мошенничестве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru