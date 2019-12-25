Путин уволил главного полицейского в московском метро

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в силовых структурах.

Самым заметным стало увольнение начальника УВД на московском метрополитене Николая Савченко. Его отставку связывают с инцидентом на станции «Рязанский проспект», когда сотрудник полиции застрелил сотрудника Управления собственной безопасности. При этом об увольнении Савченко СМИ сообщали еще в конце ноября этого года.

Также были освобождены от своих должностей замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, замруководителя Главного управления криминалистики СК Сергей Рябов и глава Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков.

