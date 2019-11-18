Глава УВД на метрополитене уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект»

Глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, приказ об отставке Савченко был подписан на прошлой неделе. Отмечается, что официально агентству данную информацию не подтвердили.