Глава УВД на метрополитене уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект»
Глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, приказ об отставке Савченко был подписан на прошлой неделе. Отмечается, что официально агентству данную информацию не подтвердили.
Напомним, стрельба на станции метро «Рязанский проспект» произошла 18 сентября. Старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. Максим Веялко погиб на месте, второй полицейский был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Смирнов был задержан. Свои действия он объяснил усталостью от службы в полиции и нежеланием сидеть в тюрьме за получение взятки.
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