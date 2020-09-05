Путин уверен, что москвичи с пониманием отпразднуют День города без массовых мероприятий

«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил связь всех россиян с главным городом страны. Он назвал Москву городом, наполненным «энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений», которые также преображают и столицу.

Президент заключил также, что Москва после пандемии возвращает «мощный ритм жизни и ритм развития».

Президент поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за его работу на посту главы рабочей группы Госсовета по координации борьбы с пандемией в стране.

Отмечается, что гости торжественного мероприятия по случаю Дня города в концерном зале парка «Зарядье» были рассажены в шахматном порядке. Большинство из них надели маски.

