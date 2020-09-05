Путин уверен, что москвичи с пониманием отпразднуют День города без массовых мероприятий
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что жители и гости столицы с пониманием относятся к тому, что День города Москвы в этом году проходит без массовых мероприятий - на фоне действий ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Об этом Владимир Путин сказал, поздравляя москвичей с 873-й годовщиной основания города, во время приветственной речи в концертном зале «Зарядье» в субботу, 5 сентября, сообщает ТАСС.
«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», - сказал Владимир Путин.
Владимир Путин отметил связь всех россиян с главным городом страны. Он назвал Москву городом, наполненным «энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений», которые также преображают и столицу.
Президент заключил также, что Москва после пандемии возвращает «мощный ритм жизни и ритм развития».
Президент поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за его работу на посту главы рабочей группы Госсовета по координации борьбы с пандемией в стране.
Отмечается, что гости торжественного мероприятия по случаю Дня города в концерном зале парка «Зарядье» были рассажены в шахматном порядке. Большинство из них надели маски.
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