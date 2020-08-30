Москва в День города обойдется без массовых гуляний
30 августа 202015:07
Массовых гуляний в честь Дня города 5 и 6 сентября в Москве не запланировано. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Москва готовится ко Дню города. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября. Массовых гуляний не будет. Отпразднуем по-домашнему - в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках», - отметил Собянин
Он также обратил внимание, что до праздника власти столицы наводят в городе чистоту.
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30 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru