Путин увеличил выплаты вышедшим на пенсию призёрам ОИ
Владимир Путин увеличил ежемесячные стипендии для серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр, вышедших на пенсию. Как отмечается на интернет-портале правовой информации, выплаты были увеличены до 39 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. Изменения вступят в силу с 1 января будущего года.
До принятия этого решения размеры стипендий составляли 24 тыс. рублей и 18 тыс. рублей.
Напомним, указ о стипендиях для достигших пенсионного возраста россиян, завоевавших серебряные и бронзовые олимпийские медали, глава государства подписал в мае прошлого года. Тогда были учреждены 400 стипендий президента РФ.
Между тем, ранее НСН писала, что в Министерстве спорта России предложили запретить занимать государственные должности дисквалифицированным за допинг лицам. Как пишет ТАСС, об этом в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта Павел Колобков. Он подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.
Российские спортсмены, между тем, могут быть не допущены к Играм-2020 года в Токио. Это может произойти, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что их коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны быть лишены статуса соответствия. Причина этого кроется в том, что в базе данных московской лаборатории были обнаружены несанкционированные правки.
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