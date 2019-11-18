Путин увеличил выплаты вышедшим на пенсию призёрам ОИ

Напомним, указ о стипендиях для достигших пенсионного возраста россиян, завоевавших серебряные и бронзовые олимпийские медали, глава государства подписал в мае прошлого года. Тогда были учреждены 400 стипендий президента РФ.

Между тем, ранее НСН писала, что в Министерстве спорта России предложили запретить занимать государственные должности дисквалифицированным за допинг лицам. Как пишет ТАСС, об этом в ходе Всемирной антидопинговой конференции в Катовице заявил министр спорта Павел Колобков. Он подчеркнул, что спортсмены, уличенные в применении допинга, должны быть наказаны.

Российские спортсмены, между тем, могут быть не допущены к Играм-2020 года в Токио. Это может произойти, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что их коллеги из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должны быть лишены статуса соответствия. Причина этого кроется в том, что в базе данных московской лаборатории были обнаружены несанкционированные правки.

