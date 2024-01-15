Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО

Также в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 2025 года штат вырастет до 785 человек. В настоящее время штатная численность составляет 760 человек.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», - сказано в документе.

Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

