СМИ: Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии
Осуждённый за взятки экс-начальник Северокавказского управления Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-лейтенант Геннадий Лопырев скончался в колонии, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, накануне мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его экстренно доставили в больницу, где он скончался.
Лопырева задержали в 2016 году при получении крупной взятки. По данным СМИ при обыске у него было обнаружено более одного млрд рублей.
В 2017 году суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и незаконном обороте оружия. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей, при этом его не стали лишать генеральского звания и госнаград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru