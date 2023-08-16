СМИ: Генерал ФСО Геннадий Лопырев скончался в колонии

По данным канала, накануне мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его экстренно доставили в больницу, где он скончался.

Лопырева задержали в 2016 году при получении крупной взятки. По данным СМИ при обыске у него было обнаружено более одного млрд рублей.

В 2017 году суд признал Лопырева виновным во взяточничестве и незаконном обороте оружия. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 млн рублей, при этом его не стали лишать генеральского звания и госнаград, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

