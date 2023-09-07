Путин присвоил командующему группировки «Центр» звание генерал-полковника
7 сентября 202312:58
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне СВО Андрею Мордвичеву. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Также звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову, уточняется в документе.
Ранее Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. Он добавил, что термин «пробуксовка» в данном случае некорректен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru