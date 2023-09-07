Путин присвоил командующему группировки «Центр» звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой войск «Центр» в зоне СВО Андрею Мордвичеву. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

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Также звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александру Шестакову, уточняется в документе.

Ранее Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. Он добавил, что термин «пробуксовка» в данном случае некорректен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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