Путин утвердил запрет на финансирование митингов из-за рубежа

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает финансирование массовых акций из-за рубежа иностранными агентами или анонимно, сообщает РИА ФАН.

Также документ, опубликованный на официальном сайте правовой информации, запрещает проводить митинги у зданий экстренных служб. Кроме того, журналистам запрещено принимать участие в шествиях и демонстрациях, которые они освещают.

Согласно закону, митингом суд может признать несколько одиночных пикетов, которые объединяет общий замысел, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, с целью выразить мнение или выдвинуть требования.

