Путин утвердил список веществ, которые могут использоваться для химоружия

Лидер РФ Владимир Путин подписал указ, в котором утвержден список химических веществ, которые могут быть использованы для разработки химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении этих веществ также установлен экспортный контроль. Предыдущий перечень подобных веществ был составлен в 2001 году. В него также входят оборудование и технологии, которые могут быть задействованы в создании химоружия.

В тексте документа отмечается, что его задачей является защита национальных интересов, а также следование международным обязательствам России. В число главных обязательств входит Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года.

Кроме того, Россия также следует резолюции Совбеза ООН, выпущенной 28 апреля 2004 года. Указ, подписанный президентом, вступает в силу через три месяца после его официального опубликования на официальном сайте правовой информации.

