Путин утвердил пожизненное лишение свободы за содействие диверсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсионную деятельность, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Уголовный кодекс РФ пополнился тремя статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».
Новые статьи предусматривают наказание за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, за финансирование диверсий, за обучение диверсантов и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий.
В зависимости от тяжести преступления законом предусмотрены различные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного, со назначением штрафа или без оного.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты подорвали мост в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru