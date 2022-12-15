Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Необходимо ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», - написал депутат.