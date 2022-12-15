Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
Необходимо ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», - написал депутат.
Он рассказал, что в Комитете по международным делам сегодня обсуждался вопрос поддержки россиян, попавших в беду за рубежом.Также он отметил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других странах.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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