Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Необходимо ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», - написал депутат.

Депутаты приняли в первом чтении проект о пожизненном заключении за диверсии

Он рассказал, что в Комитете по международным делам сегодня обсуждался вопрос поддержки россиян, попавших в беду за рубежом.Также он отметил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других странах.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГосдума
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