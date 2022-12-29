Путин утвердил лишение свободы за осквернение георгиевских лент

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент, сообщает пресс-служба Кремля.

В Казахстане георгиевскую ленту назвали «провоцирующей символикой»

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы, за публичное осквернение которых предусмотрены штраф до трёх млн рублей или до трёх лет лишения свободы.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то штраф составит от двух до пяти млн или до пяти лет тюрьмы.

Ранее полиция Риги оштрафовала на 250 евро мужчину, гулявшего по городу в шапке-ушанке и с георгиевской лентой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГеоргиевская ЛенточкаВладимир Путин
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