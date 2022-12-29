Путин утвердил лишение свободы за осквернение георгиевских лент
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за осквернение георгиевских лент, сообщает пресс-служба Кремля.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы, за публичное осквернение которых предусмотрены штраф до трёх млн рублей или до трёх лет лишения свободы.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то штраф составит от двух до пяти млн или до пяти лет тюрьмы.
Ранее полиция Риги оштрафовала на 250 евро мужчину, гулявшего по городу в шапке-ушанке и с георгиевской лентой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Эксперты признали подлежащим сносу дом в Нижневартовске, где был взрыв газа
- Италия может стать гарантом мирного соглашения по Украине
- США, Италия и Япония вводят тесты на COVID-19 для приезжих из Китая
- Украинскую ракету С-300 сбили белорусские силы ПВО
- Американский профессор: Вашингтон недооценил вероятность провала на Украине в 2023 году
- В Сербии отменили состояние повышенной боеготовности Вооружённых сил
- Захарова заявила о ксенофобии политики Латвии и Литвы
- Путин утвердил лишение свободы за осквернение георгиевских лент
- Reuters: шаманы из Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине
- Путин: Строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru