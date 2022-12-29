Путин утвердил лишение свободы за осквернение георгиевских лент

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы, за публичное осквернение которых предусмотрены штраф до трёх млн рублей или до трёх лет лишения свободы.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то штраф составит от двух до пяти млн или до пяти лет тюрьмы.

Ранее полиция Риги оштрафовала на 250 евро мужчину, гулявшего по городу в шапке-ушанке и с георгиевской лентой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».