Путин утвердил эксперимент по исламскому банкингу в четырех регионах России
Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Отмечается, что участниками эксперимента могут стать юрлица, включенные в реестр Банка России.
Закон даст россиянам возможность оформить «исламскую ипотеку», используя маткапитал. При заключении договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа с банком-участником эксперимента средства из него можно будет направить на оплату обязательств.
19 июля Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект об исламском банкинге. Экспериментальный режим по партнерскому финансированию продлится два года - с 1 сентября текущего по 1 сентября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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