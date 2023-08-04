Путин утвердил эксперимент по исламскому банкингу в четырех регионах России

Закон даст россиянам возможность оформить «исламскую ипотеку», используя маткапитал. При заключении договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа с банком-участником эксперимента средства из него можно будет направить на оплату обязательств.

19 июля Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект об исламском банкинге. Экспериментальный режим по партнерскому финансированию продлится два года - с 1 сентября текущего по 1 сентября 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

