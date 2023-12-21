Голикова: критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более

Однозначный критерий многодетной семьи в России - три ребенка и более, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

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По её словам, в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина завершается работа над мерами поддержки многодетной семьи.

«И об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно», - пообещала вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи с указанием льгот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыРоссияМногодетные СемьиТатьяна Голикова

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