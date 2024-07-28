Путин успокоил иностранного гостя, разбившего бокал на приеме в Адмиралтействе
Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций, принявших участие в праздновании дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
На приеме в Адмиралтействе участники встречи отметили ее шампанским. Один из иностранных гостей разбил бокал. Путин отметил символичность момента.
«У нас есть примета - это на счастье!» - сказал глава государства.
Путин 28 июля принял главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, подводная лодка и четыре парусных судна, передает «Радиоточка НСН».
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