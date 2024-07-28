Путин предупредил об ответе РФ на размещение американских вооружений в Германии

По словам главы государства, в случае размещения такого оружия в ФРГ в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, включая промышленные центры и оборонную инфраструктуру. Подлетное время до них составит около 10 минут, отметил президент.

Путин предупредил, что в случае размещения оружия в ФРГ Россия откажется от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Ранее госсекретарь по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой и Пекином проблематику контроля над вооружениями, передает «Радиоточка НСН».

