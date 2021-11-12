Путин усомнился в существовании души у искусственного интеллекта
Трудно представить, чтобы у искусственного интеллекта была душа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, сообщает ТАСС.
Президент отметил, что сфера инновационных технологий стала центром притяжения талантливых и творческих людей. Поэтому важно, чтобы искусственный интеллект работал на благо человека, а не во вред ему.
Также Путин заявил о важности снятия всех барьеров в развитии цифровых технологий и формирования нормативно-правовой среды, «отвечающей уровню технического прогресса».
Глава государства добавил, что технологии deepfake можно использовать на пользу людям, «создавая интересные, красивые, востребованные продукты».
Ранее Путин заявил, что людям нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояния.
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