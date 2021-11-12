Канье Уэст сравнил себя с молодым Путиным

По словам музыканта, в какой-то момент он понял, что культура - это нефть, после чего стал ассоциировать себя с президентом России.

«Я раньше говорил, что я молодой Владимир, пока я не понял, что я и есть Владимир... Культура — это нефть, культура — это энергия. И я король культуры в последние 20 лет и в будущие 2000 лет», - заявил Уэст.

Ранее рэпер опубликовал в своем Twitter-аккаунте фотоизображение Владимира Путина.

