Путин усомнился в регистрации брака через «Госуслуги»

Глава государства отметил, что это неплохое решение для того, чтобы сэкономить время, однако предложение руки и сердца «лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции».

Вместе с тем Путин отметил, что «Госуслуги» стали поистине народным ресурсом и обзавелись собственными традициями. Особенной популярностью платформа пользуется у молодого поколения.

Впрочем, указал президент, самое главное, что удалось дать госслужащим возможность «самостоятельно, без дорогостоящей IT-разработки, создавать нужные им решения».

Ранее первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук заявил, что злостные неплательщики по алиментам не должны иметь доступ к сервису «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

