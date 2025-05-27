Путин усомнился в регистрации брака через «Госуслуги»

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» российский лидер Владимир Путин со скепсисом отнесся к регистрации брака через портал «Госуслуги». Об этом сообщило издание «Известия».

На «Госуслугах» зарегистрировались более 112 млн граждан

Глава государства отметил, что это неплохое решение для того, чтобы сэкономить время, однако предложение руки и сердца «лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции».

Вместе с тем Путин отметил, что «Госуслуги» стали поистине народным ресурсом и обзавелись собственными традициями. Особенной популярностью платформа пользуется у молодого поколения.

Впрочем, указал президент, самое главное, что удалось дать госслужащим возможность «самостоятельно, без дорогостоящей IT-разработки, создавать нужные им решения».

Ранее первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук заявил, что злостные неплательщики по алиментам не должны иметь доступ к сервису «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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