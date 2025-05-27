Путин усомнился в регистрации брака через «Госуслуги»
В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» российский лидер Владимир Путин со скепсисом отнесся к регистрации брака через портал «Госуслуги». Об этом сообщило издание «Известия».
Глава государства отметил, что это неплохое решение для того, чтобы сэкономить время, однако предложение руки и сердца «лучше делать лично, глядя друг другу в глаза, испытывая определенные эмоции».
Вместе с тем Путин отметил, что «Госуслуги» стали поистине народным ресурсом и обзавелись собственными традициями. Особенной популярностью платформа пользуется у молодого поколения.
Впрочем, указал президент, самое главное, что удалось дать госслужащим возможность «самостоятельно, без дорогостоящей IT-разработки, создавать нужные им решения».
Ранее первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук заявил, что злостные неплательщики по алиментам не должны иметь доступ к сервису «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru