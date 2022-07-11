Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Украины

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, право обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ имеют лица, ранее имевшее российский паспорт и «оформившие выход из гражданства РФ в официальном порядке».

Также получить российское гражданство в упрощённом порядке имеют право граждане Украины и лица без гражданства, при наличии миграционной карты, разрешения на временное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища либо свидетельства участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

Ранее руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник ВВС в отставке Александр Жилин заявил, что ситуация в Донбассе станет иной после того, как в Донбассе российский паспорт получат более миллиона местных жителей, сообщает «Свободная пресса».