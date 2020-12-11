Путин указал на «перебор» бюрократии при регистрации лекарств

В процедуре регистрации лекарственных препаратов в России очень много бюрократии. Об этом в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил Владимир Путин.

«У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов, даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — подчеркнул глава государства.