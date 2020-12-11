Путин указал на «перебор» бюрократии при регистрации лекарств

В процедуре регистрации лекарственных препаратов в России очень много бюрократии. Об этом в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил Владимир Путин.

«У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов, даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — подчеркнул глава государства.

Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию COVID-вакцины

Между тем, российские учёные разрабатывают не менее 10 новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, помимо трёх уже известных препаратов, идёт разработка ряда других вакцин. Глава Роспотребназдора отметила, что над тремя из них работает центр «Вектор», создавший вакцину «ЭпиВакКорона».

Попова выразила надежду на успех новых разработок против коронавирусной инфекции.

В России уже зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Ими стали препараты «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор».



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЛекарстваВладимир Путин
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