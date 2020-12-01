Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию COVID-вакцины

Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей совместно разработанной вакцины от коронавируса в Европейском союзе. Об этом производители объявили в совместном заявлении.

Вакцина BNT162b2 разработана на базе технологии матричной РНК. В случае одобрения Брюсселем препарат может начать применяться в странах ЕС уже до конца текущего года.

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины. Компании также готовят запросы на аналогичные разрешения для использования препарата в Австралии, Канаде, Японии и других странах. Первая заявка была подана в октябре в США.

