Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию COVID-вакцины
Американская и немецкая компании Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию своей совместно разработанной вакцины от коронавируса в Европейском союзе. Об этом производители объявили в совместном заявлении.
Вакцина BNT162b2 разработана на базе технологии матричной РНК. В случае одобрения Брюсселем препарат может начать применяться в странах ЕС уже до конца текущего года.
Ранее Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины. Компании также готовят запросы на аналогичные разрешения для использования препарата в Австралии, Канаде, Японии и других странах. Первая заявка была подана в октябре в США.
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