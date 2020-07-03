Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу

Указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» подписал президент Владимир Путин. Из текста документа следует, что поправки вступят в силу в субботу, 4 июля. На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Путин объявил, что поправки в Конституции приняты «без всякого преувеличения по воле народа». Согласно итогам голосования, утвержденным Центризбиркомом, за поправки отдали свои голоса почти 78% участников референдума, против – чуть более 21%. Единственным регионом, большинство жителей которого выступило против поправок, стал Ненецкий автономный округ - 55,25%. Глава региона Юрий Бездудный объяснил это реакцией на инициативу объединить НАО с Архангельской областью. Теперь эта тема, по его словам, закрыта.

Вслед за принятием поправок в Основной закон Россию ждет масштабное изменение законодательной базы. «Она должна полностью соответствовать обновленной Конституции», - заявил Владимир Путин. По его словам, «было очевидно, что потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал», - сказал он. Напомним, в числе поправок – пакет социальных гарантий, в частности, о гарантиях минимального размера оплаты труда, пенсионного обеспечения, доступной медпомощи, а также ограничения для соискателей должностей в органах власти, расширение полномочий Совета Федерации и Государственной Думы, в частности, в вопросах формирования правительства и «обнуление» президентских сроков для действующего главы государства.

Внесение поправок в Конституцию потребует изменения порядка 90 законов и нормативных актов, - сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нормы прямого действия вступают в силу сразу после подписания президентом указа. «Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений», - пояснила Матвиенко.

Депутаты Госдумы безотлагательно начнут работать над законопроектами, необходимыми для реализации одобренных поправок в Конституцию. Как заявил спикер палаты Вячеслав Володин, в Думе уже начали консультации по этим темам с сенаторами и чиновниками правительства. Из его слов следует, что отпуска у депутатов не будет: «Тот, кто пришел отдыхать, должен для себя четко понимать, что это конец его политической карьеры, а не ее продолжение», - сказал спикер Госдумы.

Работа уже закипела. Начавшись с инициативы сделать 1 июля, день голосования по поправкам, праздничным. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова напомнила, что «когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад. Было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции», - сказала г-жа Епифанова.

