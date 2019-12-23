Путин уедет из Крыма на поезде по мосту

«Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту», - сказал он.

Песков напомнил, что, наконец, завершено строительство самого длинного в России и Европе железнодорожного моста – его протяженность составляет 19 километров.

В Кремле уточнили, что Путин выдвинется на поезде из Крыма в сторону Краснодарского края, по пути он пообщается с рабочими, которые возводили мост.

Пресс-секретарь особо подчеркнул, что открытие железнодорожного движения по мосту является «важнейшим событием для страны».

Первым регулярным пассажирским поездом в Крым станет рейс №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Его пассажирами станут 600 человек, передает RT.

