Путин удостоил звания «Мать-героиня» семерых россиянок

Они удостоены высокой награды за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей Звание «Мать-героиня» получили Ахматова А. Х. (Кабардино-Балкарская Республика), Бадмаева Л. Н. (Республика Бурятия), Китаева Е. А. (Алтайский край), Кожеватова Е. Г. (Оренбургская область), Меньшикова Г. Н. (Волгоградская область), Салтыкова Т. С. (Московская область) и Скрипко И. Б. (город Санкт-Петербург).

15 августа Путин учредил звание «Мать-героиня» для россиянок, которые родили и воспитали десять и более детей. Эта категория льготниц единовременно получает выплату от государства в сумме 1 млн рублей.

