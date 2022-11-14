Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Рамзана Кадырова
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почётные звания «Мать-героиня», сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, почётные звания присвоены супруге главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой, а также Ольге Дехтяренко, семья которой в 2020 году выиграла всероссийский конкурс «Семья года».
Обе женщины воспитывают по 10 детей.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому женщинам, которым присвоено почётное звание «Мать-героиня», будет выделяться единовременная выплата размером в 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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