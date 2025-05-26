Путин удивился сообщению о нехватке картофеля в Белоруссии

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с сообщениями о дефиците картофеля в Белоруссии, прозвучавшей в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества.

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин сообщил, что в республике наблюдается нехватка этого продукта, на что российский лидер отреагировал с удивлением, отметив, что Белоруссия традиционно считается сильным производителем картофеля. Путин подчеркнул необходимость обеспечения стабильной работы аграрного сектора, в частности в направлениях выращивания картофеля, сахарной свеклы и других овощей.