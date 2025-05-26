Путин удивился сообщению о нехватке картофеля в Белоруссии
Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с сообщениями о дефиците картофеля в Белоруссии, прозвучавшей в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества.
Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин сообщил, что в республике наблюдается нехватка этого продукта, на что российский лидер отреагировал с удивлением, отметив, что Белоруссия традиционно считается сильным производителем картофеля. Путин подчеркнул необходимость обеспечения стабильной работы аграрного сектора, в частности в направлениях выращивания картофеля, сахарной свеклы и других овощей.
Генеральный директор компании «Русид» Марк Гехт, участвовавший во встрече, заявил, что полная замена импорта нишевых культур невозможна, однако технологические решения и специалисты для решения задач найдены. По его словам, компания рассчитывает обеспечить нужный уровень производства картофеля и свеклы к 2030 году.
Президент добавил, что, несмотря на возможность закупок в Белоруссии, важно развивать и собственное производство, чтобы не зависеть от внешних поставок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru