Путин заявил, что России не хватает собственного картофеля

Обращаясь к генеральному директору ООО «Русид» Марку Гехту, он добавил, что также не хватает сахарной свёклы и ряда других овощей.

«Картофель, овощи некоторые, сахарная свёкла - нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе», - сказал глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы не переживать и не знать проблем, надо высаживать картофель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

