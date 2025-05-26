Путин заявил, что России не хватает собственного картофеля
России нехватает собственного картофеля. Об этом на встрече с представителями предпринимательских кругов заявил президент РФ Владимир Путин.
Обращаясь к генеральному директору ООО «Русид» Марку Гехту, он добавил, что также не хватает сахарной свёклы и ряда других овощей.
«Картофель, овощи некоторые, сахарная свёкла - нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе», - сказал глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы не переживать и не знать проблем, надо высаживать картофель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru