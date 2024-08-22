Путин учредил Совет по госполитике для поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте, который будет заниматься реализацией государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, создан Совет при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.