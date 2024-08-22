Путин учредил Совет по госполитике для поддержки русского языка

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте, который будет заниматься реализацией государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, создан Совет при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

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Совет также будет координировать деятельность государственных органов, культурных учреждений и некоммерческих организаций, направленную на развитие и поддержку русского языка и языков народов России. Он будет способствовать созданию условий для их изучения и сохранения.

В то же время упраздняется прежний Совет при президенте по русскому языку. Указ вступает в силу с момента подписания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияРусский ЯзыкВладимир Путин

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