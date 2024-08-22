Путин учредил Совет по госполитике для поддержки русского языка
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при президенте, который будет заниматься реализацией государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, создан Совет при президенте России по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
Совет также будет координировать деятельность государственных органов, культурных учреждений и некоммерческих организаций, направленную на развитие и поддержку русского языка и языков народов России. Он будет способствовать созданию условий для их изучения и сохранения.
В то же время упраздняется прежний Совет при президенте по русскому языку. Указ вступает в силу с момента подписания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин учредил Совет по госполитике для поддержки русского языка
- Кондратьев: спасены 17 членов экипажа парома, оказавшиеся за бортом у «Кавказа»
- СМИ: В Польше упал второй за сутки российский метеозонд
- РЖД: поезда Allegro были незаконно изъяты Финляндией, неустойка — 552 млн рублей
- Украинского нациста Гунько (Хунка) объявили в международный розыск
- В Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым
- Объявлен шорт-лист конкурса «Книга года - 2024»
- Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными компонентами
- В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
- Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru