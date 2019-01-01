Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы

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Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с 2014 года

75-летие Великой Победы будет отмечаться в 2020 году.

Награда будет выполнена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина с пистолетом-пулеметом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».

Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

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