Общество

Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы

13 июня21:04

Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Награда будет выполнена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина с пистолетом-пулеметом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».

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Медалью будут награждаться участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

75-летие Великой Победы будет отмечаться в 2020 году.

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ТЕГИ:Владимир ПутинПобеда