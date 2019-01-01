Общество
75-летие Великой Победы будет отмечаться в 2020 году.
Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы
13 июня21:04
Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
Награда будет выполнена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина с пистолетом-пулеметом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово «Победа!».
Медалью будут награждаться участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
75-летие Великой Победы будет отмечаться в 2020 году.
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ТЕГИ:Владимир ПутинПобеда
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