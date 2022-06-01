СМИ: Строительство и реконструкцию БАМ планируют передать в концессию

Модернизацию БАМа и Транссиба планируют передать в концессию, которая представляет собой форму государственно-частного партнерства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предложение выдвинул Газпромбанк и компания «БТС-Мост» Руслана Байсарова. При этом реконструкция железнодорожных магистралей смогут расширить их пропускную способность до 260-280 млн тонн. Проект предполагает строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур.

Концессионер готов вложить в проект до 1,5 трлн рублей, однако точные суммы пока что неизвестны. При этом предприятие «БТС-Мост» является крупнейшим в России строительным предприятием, ранее они уже возвели десять тоннелей БАМа.

При этом глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен выразил сомнение в готовности компаний вложиться в столь масштабное предприятие, которое имеет стратегическое значение для экономики. Он добавил, что безопасность страны не должна быть в зависимости от исполнения или неисполнения конкретной концессии.