Путин призвал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на российские авто
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить перевод чиновников и работников госкомпаний на отечественные автомобили. В ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа» он отметил, что этот процесс идет не полностью и остается ряд проблем, в частности с определением критериев локализации автопроизводства.
Глава государства напомнил, что соответствующее поручение уже дано, но его исполнение пока не завершено. По его словам, специалисты продолжают работу над определением степени локализации, а сам он лично следит за этим вопросом.
Путин подчеркнул, что переход на российские автомобили должен быть доведен до конца не только для чиновников, но и для госкомпаний.
Он напомнил, что правительство приняло такое решение в конце 2024 года. Президент также назвал этот процесс рыночной и эффективной формой поддержки отечественного автопрома, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru