Путин призвал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на российские авто

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить перевод чиновников и работников госкомпаний на отечественные автомобили. В ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа» он отметил, что этот процесс идет не полностью и остается ряд проблем, в частности с определением критериев локализации автопроизводства.

Глава государства напомнил, что соответствующее поручение уже дано, но его исполнение пока не завершено. По его словам, специалисты продолжают работу над определением степени локализации, а сам он лично следит за этим вопросом.