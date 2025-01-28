Путин призвал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на российские авто

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить перевод чиновников и работников госкомпаний на отечественные автомобили. В ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа» он отметил, что этот процесс идет не полностью и остается ряд проблем, в частности с определением критериев локализации автопроизводства.

Глава государства напомнил, что соответствующее поручение уже дано, но его исполнение пока не завершено. По его словам, специалисты продолжают работу над определением степени локализации, а сам он лично следит за этим вопросом.

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Путин подчеркнул, что переход на российские автомобили должен быть доведен до конца не только для чиновников, но и для госкомпаний.

Он напомнил, что правительство приняло такое решение в конце 2024 года. Президент также назвал этот процесс рыночной и эффективной формой поддержки отечественного автопрома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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