Путин сравнил нагрузку многодетных родителей и президента
Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что нагрузка у многодетных родителей не меньше, чем у президента.
Глава государства в День защиты детей пообщался с семьей из города Волжский Волгоградской области, в которой растут восемь детей. Глава семьи поблагодарил Путина, что он «с такой нагрузкой, такой ответственностью» нашел время для встречи с ними.
«У вас нагрузка не меньшая. Восемь детей у вас. Я представляю, какая у вас нагрузка. За каждым голову повернуть – голова отвалится», - ответил на это Путин.
В Общественной палате предложили значительно расширить поддержку многодетных семей. Речь идет о выплате отцовского капитала, равного материнскому, снижении пенсионного возраста родителей и других мерах. Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И», отец троих детей Камиль Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу.
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