Путин сравнил нагрузку многодетных родителей и президента

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», заявил, что нагрузка у многодетных родителей не меньше, чем у президента.

Глава государства в День защиты детей пообщался с семьей из города Волжский Волгоградской области, в которой растут восемь детей. Глава семьи поблагодарил Путина, что он «с такой нагрузкой, такой ответственностью» нашел время для встречи с ними.