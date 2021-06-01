«Без нервотрёпки»: Путин призвал расширить и упростить поддержку семей
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал регионы нарастить и расширить программы поддержки семей, в первую очередь, многодетных. Эту тему он поднял в ходе онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», прошедшей в Международный день защиты детей.
Глава государства подчеркнул, что власти намерены наращивать усилия в этом направлении на постоянной основе. В связи с этим Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию озвучил задачу, поставленную, правительству, «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной».
По словам президента, необходимо сделать так, чтобы семьи четко понимали и представляли, на какие льготы и выплаты они имеют право. Получение таких средств надо максимально упростить, «без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям», подчеркнул Путин.
Между тем, «Единая Россия» внесла в Госдуму пакет законопроектов о мерах социальной поддержки для семей с детьми. Об этом проинформировал URA.RU член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной Палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. В частности, партия считает необходимым сделать бесплатным проезд для всех школьников в общественном транспорте.
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