«Без нервотрёпки»: Путин призвал расширить и упростить поддержку семей

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал регионы нарастить и расширить программы поддержки семей, в первую очередь, многодетных. Эту тему он поднял в ходе онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», прошедшей в Международный день защиты детей.

Глава государства подчеркнул, что власти намерены наращивать усилия в этом направлении на постоянной основе. В связи с этим Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию озвучил задачу, поставленную, правительству, «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной».