Путин созвонился с мальчиком Давидом, открытку которого он снял с «Ёлки желаний»

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Давидом Шмелёвым из Ставропольского края, чью открытку он снял с «Ёлки желаний», сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Кириенко поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»

В сообщении говорится, что глава государства исполнил желание ребёнка, который «мечтал приехать в Москву и посетить Военную академию Вооружённых сил РФ».

Отмечается, что также Давида ожидает интересная экскурсионная программа, в рамках которой он вместе с членами своей семьи уже побывал в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

«Во время телефонного разговора ребёнок поделился с Владимиром Путиным своими впечатлениями», - отметили в пресс-службе.

Ранее Путин в ходе посещений выставочной зоны молодёжных проектов Дома молодёжи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и снял с новогоднего дерева три открытки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Новый ГодДетиВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры