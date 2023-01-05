Путин созвонился с мальчиком Давидом, открытку которого он снял с «Ёлки желаний»

В сообщении говорится, что глава государства исполнил желание ребёнка, который «мечтал приехать в Москву и посетить Военную академию Вооружённых сил РФ».

Отмечается, что также Давида ожидает интересная экскурсионная программа, в рамках которой он вместе с членами своей семьи уже побывал в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

«Во время телефонного разговора ребёнок поделился с Владимиром Путиным своими впечатлениями», - отметили в пресс-службе.

Ранее Путин в ходе посещений выставочной зоны молодёжных проектов Дома молодёжи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и снял с новогоднего дерева три открытки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».